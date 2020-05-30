В пресс-службе главы Башкирии сообщили о том, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в поселке Зубово под Уфой.

"Практически за 55 дней под ключ медицинское учреждение с оснащением, это предельно сжатые сроки, по моим оценкам, это рекордные сроки. Очень функциональные корпуса. Есть энергоэффективность конструкции, которая позволяет снизить нагрузки на содержание здания. Инженерная система обеспечит кислородное снабжение. Очень грамотно спланировано реанимация, диагностика, в том числе до выявления вирусных инфекций",- сказал журналистам на открытии центра Мурашко.