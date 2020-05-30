В КоАП появился пункт о штрафе за отказ от вакцинации

Министерство юстиции опубликовало обновленный Кодекс об административных нарушениях, в котором указана информация о штрафах за отказ от вакцинации.

Нарушение благополучия населения путем отказа от прививок будет наказано штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей. Юридическим лицам может быть выписан штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо запрет на деятельность в течение тридцати месяцев.

Ответственность за данные нарушения наступает в случае возникновения обязательного проведения вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.