Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил выпускников российских школ.

"Уважаемые выпускники, дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления по случаю окончания школы. Школа — важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, для многих из вас она стала действительно вторым домом. В ходе учебы вы смогли приобрести необходимые знания и навыки, познать окружающий мир. Открыть для себя новые горизонты. Научиться принимать самостоятельные решения. И, разумеется, приобрели верных, надёжных друзей. Убежден: все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни", — заявил Лавров в видеообращении для телевизионного проекта "Последний звонок 2020" в рамках программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".