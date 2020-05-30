На сайте кабмина сообщается о том, что правительство России выделит 146,6 миллиона рублей для выплат гражданам, которые временно опекают инвалидов и сирот.

"О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление специальных выплат гражданам, принявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей … Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.