В правоохранительных органах сообщили агентству РИА "Новости" рассказали о том, что по данным исследований число киберпреступлений в России до конца 2020 года может вырасти почти в два раза.
"Динамика в сфере IT-преступлений — с этим согласны большинство экспертов — продлится по неблагоприятному сценарию. Скорее всего, по итогам 2020 года мы увидим более чем 100-процентный прирост в сфере киберпреступности", — сказал собеседник агентства.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.