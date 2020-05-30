В Красноярске ведутся поиски напавших на инкассаторскую машину

В Красноярске произошло нападение на инкассаторскую машину. Во время ограбления пострадали два человека.

"При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план", — говорится в сообщении ГУМВД.

Известно, что преступники передвигались на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover. Ориентировки переданы на все посты Красноярского края.