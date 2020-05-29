Мосметодцентр анонсировал активности для школьников на июнь

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы представил образовательные активности для московских школьников и дошкольников на период с 1 по 30 июня. Они поделены на три основных направления "Знакомство с профессиями будущего" (36 активностей), "Мероприятия от партнеров предпрофессиональных классов" (25 активностей) и "Предметный разговор" (20 активностей).

Уже 5-6 июня пройдет научно-практическая конференция Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии "Мой первый научный проект".

"Это диалог с учеными. Они рассказывают о новых открытиях в области генной инженерии и микробиологии", — пояснил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Весь июнь при поддержке Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН будет проходить онлайн-викторина "Микромир". Первый этап стартует 7 июня.

Также в июне пройдут уже традиционные интерактивные практико-ориентированные диктанты для школьников по современным направлениям науки и техники:

"Спутниковая связь" (13 июня),

"Современная биотехнология" (14.06),

"Медицинская генетика" (14.06).

Каждый участник диктанта получит сертификат в личном кабинете.

"Предпрофессиональные каникулы проводят вузы-партнеры проектов предпрофессионального образования. Это очень интересные события для знакомства с современными технологиями. Я думаю, это будет очень полезно для всех, кто интересуется современными технологиями производства, в первую очередь, автоматизированного", — рассказал Андрей Зинин.

В период с 24 июня по 28 июня пройдет Web квест "Информационные технологии" по направлениям:

"Обработка изображений",

"Программирование",

"Робототехника",

"3D-моделирование"

и "Фундаментальная информатика".

Для профессионального самоопределения и знакомства с профессиями будущего пройдет целый ряд онлайн-событий, включая сессии с работодателями, музейные часы и отдельные события, посвященные Дню защиты детей.

"В этом году мы впервые проводим каникулы от Клуба Soft Skills. У нас добавились новые имена в список карьерных консультантов. Это направление оказалось сверхвостребованным — ребята очень интересуются. И взрослые, кстати, тоже интересуются советами карьерных консультантов", — отметил директор Мосметодцентра.

Для дошкольников также разработаны образовательные и развивающие активности, в том числе новый раздел от Фиксиков и новые подборки материалов для игр с дошкольниками.

Подробное расписание активностей и другую полезную информацию можно найти на сайте Мосметодцентра — mosmetod.ru.