Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что власти города разрешат прогулки детям без сопровождения родителей, но с некоторыми ограничениями.

"Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области и завершение учебного года, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки. Предлагаю снятие ограничений на нахождение на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей…

Мы хорошо понимаем, что закончился учебный год, и удержать детей дома, когда родители работают, достаточно сложно", — сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.