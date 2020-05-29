Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что власти города разрешат прогулки детям без сопровождения родителей, но с некоторыми ограничениями.
"Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области и завершение учебного года, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки. Предлагаю снятие ограничений на нахождение на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей…
Мы хорошо понимаем, что закончился учебный год, и удержать детей дома, когда родители работают, достаточно сложно", — сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
В Псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
В Пскове в начальных классах у школьников стоит в программе обязательный предмет "Основы православной культуры". Дисциплина введена в качестве факультатива, но с пометкой "обязательный".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Жителя Пскова оштрафовали на 20 тысяч рублей за снятие наличных с найденной на улице банковской карты.
Об этом местным средствам массовой информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города Псков.
Так, пишут СМИ, в январе текущего года 28-летний мужчина нашел банковскую карту вместе с кодом и документами возле одного из жилых домов. Злоумышленник незамедлительно отправился к ближайшему банкомату и снял с чужого счета 150 тысяч рублей.
Сообщается также, что мужчина возместил ущерб пострадавшему.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.