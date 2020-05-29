Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к обычной работе пяти столичных стационаров.

"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных пять городских стационаров с общей коечной мощностью три тысячи.

Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", — рассказала Ракова в эфире Первого канала.