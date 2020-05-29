Больше 50 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Пешие прогулки"

Узнать расписание, когда разрешены прогулки в разных районах Москвы, можно на сервисе mos.ru. С момента его запуска им воспользовались более миллиона раз.

Об этом сообщает "Департамент цифровых технологий столицы".

"Сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска воспользовались более миллиона раз. Сервис позволяет узнать, в какие дни разрешено гулять жителям конкретного дома. Для этого необходимо найти интересующий адрес, после чего система покажет расписание прогулок для этого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ознакомиться с графиком также можно в мобильном приложении "Моя Москва". Там появился раздел "Пешие прогулки". В него пользователи заглянули почти 50 тысяч раз.Оформлять пропуск для прогулок не нужно. При себе необходимо иметь документы, сохранять социальную дистанцию, носить маску и перчатки. Не рекомендуется уходить от дома дальше, чем на два километра.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня.