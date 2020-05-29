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Источник Правда.Ру

Больше 50 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Пешие прогулки"

Россия » Центр » Москва

Узнать расписание, когда разрешены прогулки в разных районах Москвы, можно на сервисе mos.ru. С момента его запуска им воспользовались более миллиона раз.

Об этом сообщает "Департамент цифровых технологий столицы".

"Сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска воспользовались более миллиона раз. Сервис позволяет узнать, в какие дни разрешено гулять жителям конкретного дома. Для этого необходимо найти интересующий адрес, после чего система покажет расписание прогулок для этого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ознакомиться с графиком также можно в мобильном приложении "Моя Москва". Там появился раздел "Пешие прогулки". В него пользователи заглянули почти 50 тысяч раз.Оформлять пропуск для прогулок не нужно. При себе необходимо иметь документы, сохранять социальную дистанцию, носить маску и перчатки. Не рекомендуется уходить от дома дальше, чем на два километра.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня.

москва прогулки

Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы

Россия » Центр » Москва

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил агентству РИА "Новости" о своем задержании. Известно, что политик проводил пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, активиста движения против внесения поправок в Конституцию.

"Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь. Какие статьи — 318.1 КоАП Москвы о нарушении режима самоизоляции и 20.2 Федеральный КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", — сказал Митрохин.

По словам депутата, его задержали за проведение одиночного пикета у главного входа в "Петровку, 38".

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Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке ВТБ.

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

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Жизни 76 москвичей за сутки унес коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 76 человек. Они скончались за минувшие сутки.

Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что все скончавшиеся имели также пневмонию. У некоторых были хронические заболевания.

москва коронавирус

Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

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В Москве коронавирус выявлен уже у более чем 175 тысяч человек

Россия » Центр » Москва

Число коронавирусных больных в Москве выросло на 2332 человека. Накануне их было 2054 человека.

Как сообщает оперативный штаб, большинство новых инфицированных не достигли 65 лет.

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