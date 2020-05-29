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Источник Правда.Ру

Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы

Россия » Центр » Москва

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил агентству РИА "Новости" о своем задержании. Известно, что политик проводил пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.

"Я сейчас в ОВД Тверское нахожусь. Какие статьи — 318.1 КоАП Москвы о нарушении режима самоизоляции и 20.2 Федеральный КоАП (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", — сказал Митрохин.

По словам депутата, его задержали за проведение одиночного пикета у главного входа в "Петровку, 38".

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В Москве пострадали два человека во время аварии на МКАД

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба МЧС сообщила агентству РИА "Новости" о столкновении грузовиков на московской кольцевой автомобильной дороге. Известно о двух пострадавших.

"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", — сказал собеседник агентства.

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Жизни 76 москвичей за сутки унес коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 76 человек. Они скончались за минувшие сутки.

Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что все скончавшиеся имели также пневмонию. У некоторых были хронические заболевания.

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На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.

Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.

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Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

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В Москве коронавирус выявлен уже у более чем 175 тысяч человек

Россия » Центр » Москва

Число коронавирусных больных в Москве выросло на 2332 человека. Накануне их было 2054 человека.

Как сообщает оперативный штаб, большинство новых инфицированных не достигли 65 лет.

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