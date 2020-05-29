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Источник Правда.Ру

Министр экономики Бурятии извинилась за эмоциональное высказывание

Россия » Дальний Восток

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова попросила прощения за свою фразу "никто не умер от голода".

На заседании правительства Бурятии Кочетова довольно резко ответила на замечание о нехватке денег у жителей.

"Говорить о том, что у населения нет денег — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер".

Позже министр экономики извинилась за свои слова.

"Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиарда рублей — это больше 10%… Людям, оказавшимся в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова", — написала Кочетова в Facebook.

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Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

туризм карелия

В обсерваторах Бурятии полиция установила тревожные кнопки

Россия » Дальний Восток

После нападений на медиков в поселке Сотниково Минздрав и МВД усилили охрану в обсерваторах Бурятии.

В медицинских учреждениях появились тревожные кнопки для врачей. Если медики нажмут на кнопку, в обсерватор прибудет группа быстрого реагирования.

"В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", — добавили представители ведомства.

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Мужчину, укрывшегося от COVID в лесу вместе с детьми, судить не будут

Россия » Дальний Восток

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском Крае Ольга Романова рассказала агентству РИА "Новости" о детях, которые жили в лесу вместе с отцом.

"Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но поскольку везти их в дом нельзя — там идет ремонт, — он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней", — сказала Романова.

Алексей Ивлев решил пожить в лесу со своими детьми, пока не закончится коронавирусная пандемия. Такое решение могло лишить его родительских прав на детей.

Но стало известно, что органы опеки считают эту семью положительной и не собираются подавать в суд о лишении родительских прав.

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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Россия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.

"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

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Врачей бурятского обсерватора закидали камнями

Россия » Дальний Восток

В Бурятии медики попали под каменный обстрел от помещенных в обсерватор пациентов. По словам врачей, беспорядки устраивали прибывшие из Китая.

Врачи детской республиканской больницы в поселке Сотниково сообщили о поступлении в клинику агрессивных пациентов 16 мая. По словам медиков, пациенты жаловались на то, что они оказались в обсерваторе, после чего им не понравились условия, в которых они обязаны проживать. А после они стали ломать имущество больницы и нападать на медперсонал.

"Во время нашей смены агрессивные пациенты начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть. Конечно, страшновастенько работать с ними", — рассказала одна из пострадавших медсестер.

После происшествия буйных пациентов перевели в другие обсерваторы, а глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова пообещала вызвать полицию при повторении подобных инцидентов.

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