В Москве коронавирус выявлен уже более чем у 175 тысяч человек

Число коронавирусных больных в Москве выросло на 2332 человека. Накануне их было 2054 человека.

Как сообщает оперативный штаб, большинство новых инфицированных не достигли 65 лет.

🔹42,7% — от 18 до 45 лет

🔹33,0% — от 46 до 65 лет

🔹10,6% — от 66 до 79 лет

🔹6,7% — старше 80 лет

🔹7,0% — дети

За минувшие сутки в столице скончались от коронавируса 76 человек. Полностью победить болезнь смогли 3474 пациента.

Всего с начала эпидемии в Москве выявлено уже 175 829 случаев коронавируса. В городе продлен до 14 июня режим самоизоляции и усилен масочный режим.

Также в столице гражданам старше 65 лет разрешили выходить на прогулку по расписанию. Можно теперь и спортом на улице заниматься, правда, до 9 утра. Для прогулок и тренировок получать пропуск не требуется. А вот носить маски и перчатки — обязательно, причем не только в магазинах и общественном транспорте, а вообще везде. Прогулки разрешены трижды в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. Уходить от дома дальше, чем на два километра, не рекомендуется, при себе лучше иметь документы.