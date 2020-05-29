Число коронавирусных больных в Москве выросло на 2332 человека. Накануне их было 2054 человека.
Как сообщает оперативный штаб, большинство новых инфицированных не достигли 65 лет.
🔹42,7% — от 18 до 45 лет
🔹33,0% — от 46 до 65 лет
🔹10,6% — от 66 до 79 лет
🔹6,7% — старше 80 лет
🔹7,0% — дети
За минувшие сутки в столице скончались от коронавируса 76 человек. Полностью победить болезнь смогли 3474 пациента.
Всего с начала эпидемии в Москве выявлено уже 175 829 случаев коронавируса. В городе продлен до 14 июня режим самоизоляции и усилен масочный режим.
Также в столице гражданам старше 65 лет разрешили выходить на прогулку по расписанию. Можно теперь и спортом на улице заниматься, правда, до 9 утра. Для прогулок и тренировок получать пропуск не требуется. А вот носить маски и перчатки — обязательно, причем не только в магазинах и общественном транспорте, а вообще везде. Прогулки разрешены трижды в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. Уходить от дома дальше, чем на два километра, не рекомендуется, при себе лучше иметь документы.
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 76 человек. Они скончались за минувшие сутки.
Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что все скончавшиеся имели также пневмонию. У некоторых были хронические заболевания.
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
В докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за апрель 2020 года" сообщается о снижении ВВП на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель зафиксировано падение на 1,9%.
"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", — говорится в докладе.
"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.
Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.
Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в службу "112" и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.
Таксиста обещали наградить премией.
Пресс-служба МЧС сообщила агентству РИА "Новости" о столкновении грузовиков на московской кольцевой автомобильной дороге. Известно о двух пострадавших.
"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", — сказал собеседник агентства.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.