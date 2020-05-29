Меньше трети новых инфицированных живут в Москве. В столице за сутки заболели 2332 человека. Это 27% от общего числа заболевших. Всего за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 8572 человека.
В Московской области 773 новых случая, в Санкт-Петербурге — 369. Нижегородская область вновь стала антилидером среди регионов по числу новых инфицированных. В регионе диагноз "COVID-19" получили 281 человек. В Свердловской области 230 коронавирусных больных, в Ростовской области их число увеличилось на 141 пациента.
В семи регионах России за сутки выявлено менее десятка новых случаев. Так, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе всего по одному новому инфицированному. В Курганской области вирус диагностировали у троих местных жителей. В Крыму больны прибавилось на шесть человек, в Еврейской АО и Чукотском АО — по 7, а в Магаданской области плюс восемь новых пациента.
На сегодняшний день в России с начала эпидемии зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается о том, что более 600 частных детских садиков и школ получат поддержку в виде возможности не платить за аренду помещений на период приостановки работы из-за коронавирусной пандемии.
"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, — 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков — 4,3 гектара", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости постоянного слежения за педофилами, которые были освобождены из колоний и тюрем. Также имена данных преступников необходимо вносить в специальный реестр.
"Решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, пожизненном административном надзоре с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних", — приводит РИА "Новости" доклад о деятельности детского омбудсмена.
Число коронавирусных больных в России выросло на 8572 человека. Такова статистика за минувшие сутки.
Стоит отметить, что число заболевших пошло в рост. Днем ранее в России фиксировали 8371 новый случай, в среду — 8338.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.