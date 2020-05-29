Названы регионы с наибольшим числом новых инфицированных

Меньше трети новых инфицированных живут в Москве. В столице за сутки заболели 2332 человека. Это 27% от общего числа заболевших. Всего за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 8572 человека.

В Московской области 773 новых случая, в Санкт-Петербурге — 369. Нижегородская область вновь стала антилидером среди регионов по числу новых инфицированных. В регионе диагноз "COVID-19" получили 281 человек. В Свердловской области 230 коронавирусных больных, в Ростовской области их число увеличилось на 141 пациента.

В семи регионах России за сутки выявлено менее десятка новых случаев. Так, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе всего по одному новому инфицированному. В Курганской области вирус диагностировали у троих местных жителей. В Крыму больны прибавилось на шесть человек, в Еврейской АО и Чукотском АО — по 7, а в Магаданской области плюс восемь новых пациента.

На сегодняшний день в России с начала эпидемии зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.