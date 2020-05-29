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Источник Правда.Ру

Еще 8572 человека в России заболели коронавирусом

Россия

Число коронавирусных больных в России выросло на 8572 человека. Такова статистика за минувшие сутки.

Стоит отметить, что число заболевших пошло в рост. Днем ранее в России фиксировали 8371 новый случай, в среду — 8338.

За сутки вирус унес жизни 232 человек. На сегодняшний день это рекорд. Вчера число летальных исходов составляло 174, днем ранее — 161.

Выздороветь смогли 8264 пациента. Общее число тех, кто победил коронавирус, достигло 159 257 россиян.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 387 623 случая заражения COVID-19. От болезни скончались 4 374 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков сейчас находятся 305 тысяч человек. Врачи провели уже более 10 миллионов тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 299 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что санитарное ведомство ввело правила профилактики коронавируса. В частности, граждане, которые приедут из регионов и стран с неблагополучной эпидобстановкой, должны будут пройти тест на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин. Те, кто контактировал с инфицированными, на 14 дней отправятся в обсерватор. Правила будут действовать до 1 января 2021 года.

россия коронавирус

За педофилами предложили наблюдать с помощью браслетов

Россия

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости постоянного слежения за педофилами, которые были освобождены из колоний и тюрем. Также имена данных преступников необходимо вносить в специальный реестр.

"Решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, пожизненном административном надзоре с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних", — приводит РИА "Новости" доклад о деятельности детского омбудсмена.

тюрьмы педофилы омбудсмен анна кузнецова

Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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Названы регионы с наибольшим числом новых инфицированных

Россия

Меньше трети новых инфицированных живут в Москве. В столице за сутки заболели 2332 человека. Это 27% от общего числа заболевших. Всего за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 8572 человека.

россия коронавирус

Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

динозавры каннибализм палеонтологи исследование юрский период

Московские частные детские сады и школы могут не платить за аренду

Россия

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается о том, что более 600 частных детских садиков и школ получат поддержку в виде возможности не платить за аренду помещений на период приостановки работы из-за коронавирусной пандемии.

"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, — 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков — 4,3 гектара", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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