Еще 8572 человека в России заболели коронавирусом

Число коронавирусных больных в России выросло на 8572 человека. Такова статистика за минувшие сутки.

Стоит отметить, что число заболевших пошло в рост. Днем ранее в России фиксировали 8371 новый случай, в среду — 8338.

За сутки вирус унес жизни 232 человек. На сегодняшний день это рекорд. Вчера число летальных исходов составляло 174, днем ранее — 161.

Выздороветь смогли 8264 пациента. Общее число тех, кто победил коронавирус, достигло 159 257 россиян.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 387 623 случая заражения COVID-19. От болезни скончались 4 374 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков сейчас находятся 305 тысяч человек. Врачи провели уже более 10 миллионов тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 299 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что санитарное ведомство ввело правила профилактики коронавируса. В частности, граждане, которые приедут из регионов и стран с неблагополучной эпидобстановкой, должны будут пройти тест на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин. Те, кто контактировал с инфицированными, на 14 дней отправятся в обсерватор. Правила будут действовать до 1 января 2021 года.