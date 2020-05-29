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Источник Правда.Ру

Жизни 76 москвичей за сутки унес коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 76 человек. Они скончались за минувшие сутки.

Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что все скончавшиеся имели также пневмонию. У некоторых были хронические заболевания.

А вот выздоровели больше трех тысяч человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. Усилен масочный режим.

Геннадий Онищенко рекомендует надевать маску перед тем, как выходить из квартиры. По его мнению, подъезд —

"самое забытое место с точки зрения противоэпидемических мероприятий".

А вот врач-инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием. Вспышки, вероятнее всего, будут происходить осенью и в начале весны. По данным медика, лучше всего инфекция распространяется при температуре 5-10 градусов, но при этом жара точно не спасает от заболевания.

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В Подмосковье синоптики предупреждают о штормовой погоде

Россия » Центр » Москва

Минтранс Московской области предупредил об опасности возникновения штормового ветра и выпадении града. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

"Минтранс Подмосковья предупреждает: в регионе ожидается шторм. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град… Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов", — говорится в сообщении ведомства.

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Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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В Москве пострадали два человека во время аварии на МКАД

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба МЧС сообщила агентству РИА "Новости" о столкновении грузовиков на московской кольцевой автомобильной дороге. Известно о двух пострадавших.

"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", — сказал собеседник агентства.

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Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

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Таксист из Москвы спас свою клиентку с помощью мобильного приложения

Россия » Центр » Москва

"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.

Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.

Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в службу "112" и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.

Таксиста обещали наградить премией.

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