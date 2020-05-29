Пресс-служба МЧС сообщила агентству РИА "Новости" о столкновении грузовиков на московской кольцевой автомобильной дороге. Известно о двух пострадавших.
"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 76 человек. Они скончались за минувшие сутки.
Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что все скончавшиеся имели также пневмонию. У некоторых были хронические заболевания.
"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.
Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.
Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в службу "112" и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.
Таксиста обещали наградить премией.
Минтранс Московской области предупредил об опасности возникновения штормового ветра и выпадении града. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах.
"Минтранс Подмосковья предупреждает: в регионе ожидается шторм. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град… Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов", — говорится в сообщении ведомства.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.