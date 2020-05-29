Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.