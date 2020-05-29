Мужчину, укрывшегося от COVID в лесу вместе с детьми, судить не будут

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском Крае Ольга Романова рассказала агентству РИА "Новости" о детях, которые жили в лесу вместе с отцом.

"Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но поскольку везти их в дом нельзя — там идет ремонт, — он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней", — сказала Романова.

Алексей Ивлев решил пожить в лесу со своими детьми, пока не закончится коронавирусная пандемия. Такое решение могло лишить его родительских прав на детей.

Но стало известно, что органы опеки считают эту семью положительной и не собираются подавать в суд о лишении родительских прав.