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Источник Правда.Ру

Мужчину, укрывшегося от COVID в лесу вместе с детьми, судить не будут

Россия » Дальний Восток

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском Крае Ольга Романова рассказала агентству РИА "Новости" о детях, которые жили в лесу вместе с отцом.

"Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но поскольку везти их в дом нельзя — там идет ремонт, — он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней", — сказала Романова.

Алексей Ивлев решил пожить в лесу со своими детьми, пока не закончится коронавирусная пандемия. Такое решение могло лишить его родительских прав на детей.

Но стало известно, что органы опеки считают эту семью положительной и не собираются подавать в суд о лишении родительских прав.

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В обсерваторах Бурятии полиция установила тревожные кнопки

Россия » Дальний Восток

После нападений на медиков в поселке Сотниково Минздрав и МВД усилили охрану в обсерваторах Бурятии.

В медицинских учреждениях появились тревожные кнопки для врачей. Если медики нажмут на кнопку, в обсерватор прибудет группа быстрого реагирования.

"В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", — добавили представители ведомства.

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Врачей бурятского обсерватора закидали камнями

Россия » Дальний Восток

В Бурятии медики попали под каменный обстрел от помещенных в обсерватор пациентов. По словам врачей, беспорядки устраивали прибывшие из Китая.

Врачи детской республиканской больницы в поселке Сотниково сообщили о поступлении в клинику агрессивных пациентов 16 мая. По словам медиков, пациенты жаловались на то, что они оказались в обсерваторе, после чего им не понравились условия, в которых они обязаны проживать. А после они стали ломать имущество больницы и нападать на медперсонал.

"Во время нашей смены агрессивные пациенты начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть. Конечно, страшновастенько работать с ними", — рассказала одна из пострадавших медсестер.

После происшествия буйных пациентов перевели в другие обсерваторы, а глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова пообещала вызвать полицию при повторении подобных инцидентов.

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В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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Прокуратура начала расследование дела о смерти детей на Чукотке

Россия » Дальний Восток

Прокуратура на Чукотке сообщила о начале расследования по поводу смерти двоих мальчиков, которых обнаружили под снегом.

Известно, что два мальчика 6 и 7 лет во вторник вышли из дома и пропали. Полиция и волонтеры отправились на их поиски, в результате которых детей обнаружили мертвыми.

"Прокуратурой Чукотского автономного округа организована проверка по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговском Анадырского района. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

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