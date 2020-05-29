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Источник Правда.Ру

В Подмосковье синоптики предупреждают о штормовой погоде

Россия » Центр » Москва

Минтранс Московской области предупредил об опасности возникновения штормового ветра и выпадении града. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

"Минтранс Подмосковья предупреждает: в регионе ожидается шторм. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град… Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скоростной режим, будьте внимательны в зонах пешеходных переходов", — говорится в сообщении ведомства.

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Гроза и ветер ожидает москвичей в эту пятницу

Россия » Центр » Москва

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве сегодня ожидается выпадение рекордного количества осадков. Температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла.

"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье — плюс 16-20. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.

Синоптик предупредил, что в некоторых местах столичного региона возможно выпадение до 40 миллиметров осадков. Последний раз такое количество осадков, по данным на 29 мая, было зафиксировано в 1976 году.

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.

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Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом

Россия » Центр » Москва

Число пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возвращается в Москве к привычной норме. Установлен новый рекорд впервые за девять недель.

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Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки

Россия » Центр » Москва

Еще 2054 жителя Москвы получили диагноз "коронавирус". У всех заболевание подтверждено лабораторно.

Как сообщает оперативный штаб, более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет:

москва коронавирус возраст пациентов
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