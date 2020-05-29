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Источник Правда.Ру

В Красноярске задержали перевозчиков наркотиков

Россия » Сибирь » Красноярск

Пресс-служба главка ФСБ по Красноярскому краю сообщила о пресечении работы интернет-магазина по торговле "синтетикой" — наркотическим веществом.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность интернациональной группы лиц, осуществлявших функции межрегиональных курьеров федерального интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что количество наркотических веществ достигало тридцати килограммов.

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В магазины Красноярского края больше не пускают без масок

Россия » Сибирь » Красноярск

Пресс-служба правительства Красноярского края сообщила о том, что губернатор Александр Усс подписал указ, который обязывает магазинам строго следить за соблюдением масочного режима.

"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края.

Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых не была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", — говорится в сообщении.

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В Красноярске осмотрят самолет после удара молнии

Россия » Сибирь » Красноярск

В красноярском аэропорту, как сообщили агентству РИА "Новости", ожидают резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.

"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.

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Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек

Россия » Сибирь » Красноярск

ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.

Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

СК выясняет все обстоятельства происшедшего.

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В Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок

Мир » Северная Америка » США и Канада

Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.

"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.

Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.

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