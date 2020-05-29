Пресс-служба главка ФСБ по Красноярскому краю сообщила о пресечении работы интернет-магазина по торговле "синтетикой" — наркотическим веществом.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность интернациональной группы лиц, осуществлявших функции межрегиональных курьеров федерального интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что количество наркотических веществ достигало тридцати килограммов.
Пресс-служба правительства Красноярского края сообщила о том, что губернатор Александр Усс подписал указ, который обязывает магазинам строго следить за соблюдением масочного режима.
"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края.
Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых не была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", — говорится в сообщении.
В красноярском аэропорту, как сообщили агентству РИА "Новости", ожидают резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.
Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.
СК выясняет все обстоятельства происшедшего.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.
"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.
Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.