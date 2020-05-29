Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве сегодня ожидается выпадение рекордного количества осадков. Температура воздуха поднимется до 17-ти грудусов тепла.
"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье — плюс 16-20. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.
Синоптик предупредил, что в некоторых местах столичного региона возможно выпадение до 40 миллиметров осадков. Последний раз такое количество осадков на 29 мая было зафиксировано в 1976 году.
Число пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возвращается в Москве к привычной норме. Установлен новый рекорд впервые за девять недель.
По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.
При этом в отчетном документе отмечается, что
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8 на 600 мест. Известно, что строительство было приостановлено из-за коронавируса, а его завершение запланировано на октябрь этого года.
"Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8, и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось столкнуться", — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
Еще 2054 жителя Москвы получили диагноз "коронавирус". У всех заболевание подтверждено лабораторно.
Как сообщает оперативный штаб, более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет:
ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.
Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.
СК выясняет все обстоятельства происшедшего.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.