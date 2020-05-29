Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек

ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.

Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

СК выясняет все обстоятельства происшедшего.