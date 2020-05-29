ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.
Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.
СК выясняет все обстоятельства происшедшего.
В красноярском аэропорту, как сообщили агентству РИА "Новости", ожидают резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.
Пресс-служба правительства Красноярского края сообщила о том, что губернатор Александр Усс подписал указ, который обязывает магазинам строго следить за соблюдением масочного режима.
"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края.
Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых не была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", — говорится в сообщении.
По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.
При этом в отчетном документе отмечается, что
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Он утверждает, что заболевание проходит в легкой форме.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", — пояснил чиновник.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве сегодня ожидается выпадение рекордного количества осадков. Температура воздуха поднимется до 17-ти грудусов тепла.
"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье — плюс 16-20. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.
Синоптик предупредил, что в некоторых местах столичного региона возможно выпадение до 40 миллиметров осадков. Последний раз такое количество осадков на 29 мая было зафиксировано в 1976 году.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.