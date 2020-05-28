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Источник Правда.Ру

Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом

Россия » Центр » Москва

Число пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возвращается в Москве к привычной норме. Установлен новый рекорд впервые за девять недель.

Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей — 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Метро воспользовались 1,97 миллиона пассажиров. На наземном транспорте проехали 1,31 миллиона человек. Всего уникальных пассажиров на общественном транспорте Москвы достигло 1,57 миллиона человек.

Растет и число автомобилей на дорогах. Их стало больше на 6% по сравнению с предыдущей неделе. В общей сложности по столичным дорогам проехало 2,5 миллиона машин, общее количество пассажиров в них составило 2,25 миллиона человек.

Напомним, что режим самоизоляции продлили в Москве. Новая дата — 14 июня. Цифровые пропуска москвичи могут не менять, их продлят автоматически.

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В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8

Россия » Центр » Москва

В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8 на 600 мест. Известно, что строительство было приостановлено из-за коронавируса, а его завершение запланировано на октябрь этого года.

"Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8, и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось столкнуться", — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.

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Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус

Россия » Центр » Москва

Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.

У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

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Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки

Россия » Центр » Москва

Еще 2054 жителя Москвы получили диагноз "коронавирус". У всех заболевание подтверждено лабораторно.

Как сообщает оперативный штаб, более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет:

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Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

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