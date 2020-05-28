Число пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возвращается в Москве к привычной норме. Установлен новый рекорд впервые за девять недель.
Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей — 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Метро воспользовались 1,97 миллиона пассажиров. На наземном транспорте проехали 1,31 миллиона человек. Всего уникальных пассажиров на общественном транспорте Москвы достигло 1,57 миллиона человек.
Растет и число автомобилей на дорогах. Их стало больше на 6% по сравнению с предыдущей неделе. В общей сложности по столичным дорогам проехало 2,5 миллиона машин, общее количество пассажиров в них составило 2,25 миллиона человек.
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