Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом

Число пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возвращается в Москве к привычной норме. Установлен новый рекорд впервые за девять недель.

Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей — 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Метро воспользовались 1,97 миллиона пассажиров. На наземном транспорте проехали 1,31 миллиона человек. Всего уникальных пассажиров на общественном транспорте Москвы достигло 1,57 миллиона человек.

Растет и число автомобилей на дорогах. Их стало больше на 6% по сравнению с предыдущей неделе. В общей сложности по столичным дорогам проехало 2,5 миллиона машин, общее количество пассажиров в них составило 2,25 миллиона человек.

Напомним, что режим самоизоляции продлили в Москве. Новая дата — 14 июня. Цифровые пропуска москвичи могут не менять, их продлят автоматически.