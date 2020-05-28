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Источник Правда.Ру

Для въезда в Севастополь потребуется справка об отсутствии COVID-19

Россия » Юг » Севастополь

Россиянам, желающим поехать в Севастополь, придется пройти тест на коронавирус. Справку об отсутствии заболевания нужно будет предъявить на въезде.

Такое решение приняли городские власти.

"Граждане, находящиеся на территории других субъектов, где, соответственно, сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, при въезде в Севастополь через пункт пропуска, обязаны заполнить анкеты и предоставить отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19, выполненного не позднее пяти дней до въезда", — рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Если у приезжих справок не будет, пройти тестирование можно будет уже в Севастополе. Сейчас идет отработка системы, которая должна заработать 1 июня. После сдачи теста гражданину нужно будет самоизолироваться до получения результатов анализа.

С 1 июня в Севастополе планируют снять часть ограничений

В частности, будут открыты парки, спортивные клубы, набережные, начнут работать автошколы, запустят морские и свадебные перевозки. Также откроются летние веранды кафе и ресторанов. А с 15 июня ожидается открытие гостиниц. Во всех общественных местах нужно быть в маске и соблюдать социальное дистанцирование. Возобновят спортивные соревнования, которые пока будут проходить без зрителей.

Режим повышенной готовности в Севастополе пока сохранят. Гражданам старше 65 лет по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию. Это требование сохранено до 15 июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Севастополь восстановил автобусное сообщение с остальной частью Крыма.

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Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
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Севастополь готов принять туристов с 15 июня

Россия » Юг » Севастополь

Севастополь будет открыт для туристов из других регионов с 15 июня. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Отдых для приезжих будет стоить дороже, поскольку туристам придется заплатить за тест на коронавирус при въезде.

"С 1 июня мы точно не откроемся, но к середине июня, к 15 числу, будем готовиться. Летом мы будем принимать гостей, но в ограниченных условиях — с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже", - пояснил губернатор.

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Крымские медики требуют от властей выплат и извинений

Россия » Юг » Севастополь

Медицинские работники из Евпатории обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с требованием выплатить им обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом.

Аксенов назвал медиков "провокаторами", чем спровоцировал волну негатива от врачей в свой адрес. Теперь от него помимо денег требуют ещё и извинений.

О надбавках медики напомнили властям Крыма ещё неделю назад. Тогда они сообщали, что не получали денег, обещанных президентом.

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Севастополь восстановил автобусное сообщение с остальным Крымом

Россия » Юг » Севастополь

Власти Севастополя продолжают снимать ограничения. 25 мая начал работать вокзал, восстановлено автобусное сообщение с остальной частью Крыма.

Об этом рассказали в местной Администрации.

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Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ

Спорт » Фигурное катание

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.

По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.

"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.

Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.

сми ирина роднина
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