Для въезда в Севастополь потребуется справка об отсутствии COVID-19

Россиянам, желающим поехать в Севастополь, придется пройти тест на коронавирус. Справку об отсутствии заболевания нужно будет предъявить на въезде.

Такое решение приняли городские власти.

"Граждане, находящиеся на территории других субъектов, где, соответственно, сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, при въезде в Севастополь через пункт пропуска, обязаны заполнить анкеты и предоставить отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19, выполненного не позднее пяти дней до въезда", — рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Если у приезжих справок не будет, пройти тестирование можно будет уже в Севастополе. Сейчас идет отработка системы, которая должна заработать 1 июня. После сдачи теста гражданину нужно будет самоизолироваться до получения результатов анализа.

С 1 июня в Севастополе планируют снять часть ограничений

В частности, будут открыты парки, спортивные клубы, набережные, начнут работать автошколы, запустят морские и свадебные перевозки. Также откроются летние веранды кафе и ресторанов. А с 15 июня ожидается открытие гостиниц. Во всех общественных местах нужно быть в маске и соблюдать социальное дистанцирование. Возобновят спортивные соревнования, которые пока будут проходить без зрителей.

Режим повышенной готовности в Севастополе пока сохранят. Гражданам старше 65 лет по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию. Это требование сохранено до 15 июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Севастополь восстановил автобусное сообщение с остальной частью Крыма.