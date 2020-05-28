Еще 2054 жителя Москвы получили диагноз "коронавирус". У всех заболевание подтверждено лабораторно.
Как сообщает оперативный штаб, более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет:
🔹 41,0% — от 18 до 45 лет.
🔹 36,0% — от 46 до 65 лет.
🔹 10,6% — от 66 до 79 лет.
🔹 5,9% — старше 80 лет.
🔹 6,5% — дети.
За сутки в столице от коронавируса скончался 71 пациент. У всех также была диагностирована пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний. Вылечить смогли за сутки 3793 москвича, всего их уже 71 251 человек.
В России за минувшие сутки зарегистрирован 8371 новый случай заражения. Скончались 174 человека, выздоровели 8785 пациентов. Наиболее сложная обстановка в Москве (+2054), Подмосковье (+774), Санкт-Петербурге (+383), Свердловской (+268), Нижегородской (+228) и Ростовской (+154) областях.
Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Выходить на улицу разрешили гражданам старше 65 лет. Правда, для прогулок составят строгое расписание.
Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.
У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о том, что в Москве сегодня будет облачно, возможно осадки.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", — сказал Леус.
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8 на 600 мест. Известно, что строительство было приостановлено из-за коронавируса, а его завершение запланировано на октябрь этого года.
"Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8, и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось столкнуться", — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.
В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.
Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.