Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки

Еще 2054 жителя Москвы получили диагноз "коронавирус". У всех заболевание подтверждено лабораторно.

Как сообщает оперативный штаб, более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет:

🔹 41,0% — от 18 до 45 лет.

🔹 36,0% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,6% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,9% — старше 80 лет.

🔹 6,5% — дети.

За сутки в столице от коронавируса скончался 71 пациент. У всех также была диагностирована пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний. Вылечить смогли за сутки 3793 москвича, всего их уже 71 251 человек.

В России за минувшие сутки зарегистрирован 8371 новый случай заражения. Скончались 174 человека, выздоровели 8785 пациентов. Наиболее сложная обстановка в Москве (+2054), Подмосковье (+774), Санкт-Петербурге (+383), Свердловской (+268), Нижегородской (+228) и Ростовской (+154) областях.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Выходить на улицу разрешили гражданам старше 65 лет. Правда, для прогулок составят строгое расписание.