Положительные тесты на COVID-19 за сутки получили жители всех регионов

Четверть новых инфицированных в России живет в Москве. На столицу приходится 24,5% новых коронавирусных больных.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в Москве выявлено 2054 новых пациента. Всего же в стране за последние 24 часа зарегистрировано 8371 новый случай инфицирования.

В Подмосковье положительные тесты на коронавирус получили еще 774 человека. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 383 местных жителей.

В Свердловской области — 268 новых случаев заболевания. В Нижегородской области их 228, в Ростовской области — 154.

Севастополь стал единственным регионом с минимальным приростом заболевших. За сутки здесь выявлен всего один новый коронавирусный больной. По два инфицированных зарегистрировано в Магаданской области и Ненецком автономном округе, три человека заболели в Чукотском АО. По четыре новых случая в Алтае и Сахалинской области, шесть новых больных в Крыму и по семь — в Еврейской АО и Курганской области.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрирован 379 051 случай коронавируса в 85 регионах.