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Источник Правда.Ру

Положительные тесты на COVID-19 за сутки получили жители всех регионов

Россия

Четверть новых инфицированных в России живет в Москве. На столицу приходится 24,5% новых коронавирусных больных.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в Москве выявлено 2054 новых пациента. Всего же в стране за последние 24 часа зарегистрировано 8371 новый случай инфицирования.

В Подмосковье положительные тесты на коронавирус получили еще 774 человека. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 383 местных жителей.

В Свердловской области — 268 новых случаев заболевания. В Нижегородской области их 228, в Ростовской области — 154.

Севастополь стал единственным регионом с минимальным приростом заболевших. За сутки здесь выявлен всего один новый коронавирусный больной. По два инфицированных зарегистрировано в Магаданской области и Ненецком автономном округе, три человека заболели в Чукотском АО. По четыре новых случая в Алтае и Сахалинской области, шесть новых больных в Крыму и по семь — в Еврейской АО и Курганской области.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрирован 379 051 случай коронавируса в 85 регионах.

россия регионы коронавирус

Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Россия

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлен 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

россия коронавирус статистика за сутки

В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедове. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

мвд кража московская область

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

бокс рестлинг майк тайсон

В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

минфин регионы коронавирус михаил мишустин
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