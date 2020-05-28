Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлен 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

Выздороветь смогли уже 150 993 пациента. Из них за последние сутки 8785 человек

С начала эпидемии в России зарегистрирован 379 051 случай заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, за сутки медики провели 285 тысяч тестов на COVID-19. Всего их сделано уже свыше 9,7 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 300 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что треть россиян не верят в коронавирус вообще или же считают, что его опасность сильно преувеличена. Наибольшее число скептиков живет на юге России. Опрос провели исследователи ВШЭ. Согласно ему, 23% респондентов вообще не верят в существование COVID-19. 54% этих людей свободно гуляют на улице, 43% ходят в гости.