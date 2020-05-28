В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

В крае действует строгий масочный режим. Средства защиты необходимо использовать в общественных местах: в магазины и автобусы без них не пускают. Магазины и предприятия, которые уже открылись, продолжат работать. Также в пятницу планируют очередное снятие ограничений.

В регионе выявлено свыше 1,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 10 человек.

Новосибирская область

В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня. Закрыты торговые центры, спортивные клубы, массажные салоны, рестораны, кафе и бары, запрещены массовые мероприятия. Местные жители старше 65 лет должны оставаться дома, а остальным гражданам можно выходить на улицу только в масках.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Новосибирске разрешили открыться продовольственным рынкам.