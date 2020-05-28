СУ СК России по Магаданской области сообщил о выносе приговора жительнице Магадана, которая родила ребенка в домашних условиях. Известно, что после появления на свет младенец скончался.
"Следствием и судом установлено, что в ночное время 13 февраля 2018 года магаданка, не встав на учет в женскую консультацию по поводу беременности, в домашних условиях самостоятельно родила ребенка мужского пола. После родоразрешения женщина, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, не обеспечив безопасность его жизни и здоровью. Около 16 часов этого же дня она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего соседи вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть младенца", — говорится в сообщении.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
По поручению премьер-министра РФ, Минюст страны подготовил проект постановления Правительства РФ, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории России с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР.
Правительство Магаданской области сообщило о том, что медикам региона, которые работают с больными коронавирусом будут делать надбавки к зарплате.
"Первые надбавки к заработной плате перечислены сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией Магаданской областной больницы. В остальных организациях выплаты за апрель планируют перечислить в сроки выплаты заработной платы — до 15 мая. Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства дойдут до получателей", — говорится в сообщении.
Салоны красоты и торговые центры откроются в Магаданской области. Такое решение приняли региональные власти.
Посетителям предстоит строго соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и перчатки.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.