Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус

Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.

У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.

А вот выздороветь за последние сутки смогли более 3,7 тысячи жителей столицы.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее в Москве приняли решение продлить режим самоизоляции до 14 июня. Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Пропускной режим сохранится, но получать новые пропуска не требуется: уже выданные автоматически продлят.

В городе усилят масочный режим. Теперь маски и перчатки нужно носить не только в общественном транспорте, а при каждом выходе из дома. Также с 1 июня в Москве разрешат выходить на улицу гражданам старше 65 лет. Правда, гулять они будут по расписанию.