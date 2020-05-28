Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.
У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.
А вот выздороветь за последние сутки смогли более 3,7 тысячи жителей столицы.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее в Москве приняли решение продлить режим самоизоляции до 14 июня. Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Пропускной режим сохранится, но получать новые пропуска не требуется: уже выданные автоматически продлят.
В городе усилят масочный режим. Теперь маски и перчатки нужно носить не только в общественном транспорте, а при каждом выходе из дома. Также с 1 июня в Москве разрешат выходить на улицу гражданам старше 65 лет. Правда, гулять они будут по расписанию.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о том, что в Москве сегодня будет облачно, возможно осадки.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", — сказал Леус.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.
Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8 на 600 мест. Известно, что строительство было приостановлено из-за коронавируса, а его завершение запланировано на октябрь этого года.
"Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8, и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось столкнуться", — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.