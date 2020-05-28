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Источник Правда.Ру

Небо над Москвой сегодня затянет облаками

Россия » Центр » Москва

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о том, что в Москве сегодня будет облачно, возможно осадки.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", — сказал Леус.

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Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

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В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы

Россия » Центр » Москва

Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.

"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.

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В Забайкалье прибыла московская команда медиков для борьбы с COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.

Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.

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Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета

Россия » Центр » Москва

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.

"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.

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В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

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