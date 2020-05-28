В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы

Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.

"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.