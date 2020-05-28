Представитель МЧС рассказал агентству РИА "Новости" о том, что в Приуральском районе водой была подмыта опора необслуживающегося автомобильного моста, что и стало причиной его разлома пополам и обрушения под грузовиком, который пытался проехать через мост. Известно, что пострадавших нет благодаря молниеносной реакции водителя: он выскочил из кабины в момент обрушения.
"Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по размещенной в Сети информации о разрушении мостового сооружения в Приуральском районе… По изложенным в публикации доводам организованы надзорные мероприятия, по итогам которых и при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования", — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.
Оперативный штаб Алтайского края сообщил о том, что за последние сутки в регионе было зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, количество зараженных в Алтайском крае достигло отметки в 283 человека.
Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица артистов коснулась и ее.
"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.
Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о четырнадцати новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
За все время с самого начала коронавирусной пандемии в Кузбассе выявлено 321 случаев инфицирования COVID-19, семь человек из них скончались.
Оперштаб республики Алтай сообщил о том, что в регионе за последние 24 часа зафиксировано 6 новых случаев заражения COVID-19.
"В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований", — говорится в сообщении.
За все время коронавирусной пандемии в регионе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.