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Источник Правда.Ру

На Ямале начали расследование дела об обвалившемся мосте

Россия » Сибирь

Представитель МЧС рассказал агентству РИА "Новости" о том, что в Приуральском районе водой была подмыта опора необслуживающегося автомобильного моста, что и стало причиной его разлома пополам и обрушения под грузовиком, который пытался проехать через мост. Известно, что пострадавших нет благодаря молниеносной реакции водителя: он выскочил из кабины в момент обрушения.

"Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по размещенной в Сети информации о разрушении мостового сооружения в Приуральском районе… По изложенным в публикации доводам организованы надзорные мероприятия, по итогам которых и при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования", — говорится в сообщении.

ямал автомобиль происшествия обрушение моста

Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Мир

Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

twitter соцсети дональд трамп

На Алтае 68 человек заразились коронавирусом

Россия » Сибирь

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о том, что за последние сутки в регионе было зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, количество зараженных в Алтайском крае достигло отметки в 283 человека.

алтай рудник оперштаб статистика коронавирус

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

кризис актриса черногория коронавирус елена воробей

В Кузбассе еще 14 человек заболели коронавирусом

Россия » Сибирь

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о четырнадцати новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

За все время с самого начала коронавирусной пандемии в Кузбассе выявлено 321  случаев инфицирования COVID-19, семь человек из них скончались.

кузбасс статистика коронавирус сергей цивилев

На Алтае 6 человек заразились коронавирусом

Россия » Сибирь

Оперштаб республики Алтай сообщил о том, что в регионе за последние 24 часа зафиксировано 6 новых случаев заражения COVID-19.

"В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований", — говорится в сообщении.

За все время коронавирусной пандемии в регионе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

алтай оперштаб пандемия статистика коронавирус
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