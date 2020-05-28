Гидрометцентр: нас лето встретит сильной прохладой

1 июня, с наступлением календарного лета, температура воздуха в европейской части России резко снизится. Похолодает сразу на 8-9°.

А на 2-3 дня раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь.

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

"Изменчивость погоды впечатляет. До конца текущей недели жители европейской России могут понаслаждаться теплом: там будет 20-23°. А с 1 июня столбики термометров резко спикируют вниз", — говорит Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, на нас опустится из верхних слоев атмосферы холодный арктический воздух.

"Заморозков мы пока не ждем, но температура воздуха опустится до 12-15°. И простоит несколько дней", — предупреждает синоптик.

И холодно будет не только в указанном регионе:

резко понизится температура в ближайшие дни в Иркутске и Красноярске — на 6° ниже климатической нормы;

в Новосибирске, Омске — на 2° ниже нормы.