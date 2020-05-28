1 июня, с наступлением календарного лета, температура воздуха в европейской части России резко снизится. Похолодает сразу на 8-9°.
А на 2-3 дня раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь.
Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
"Изменчивость погоды впечатляет. До конца текущей недели жители европейской России могут понаслаждаться теплом: там будет 20-23°. А с 1 июня столбики термометров резко спикируют вниз", — говорит Вильфанд.
По его словам, это связано с тем, на нас опустится из верхних слоев атмосферы холодный арктический воздух.
"Заморозков мы пока не ждем, но температура воздуха опустится до 12-15°. И простоит несколько дней", — предупреждает синоптик.
И холодно будет не только в указанном регионе:
"Резко похолодает в Якутии: вместо 25-26° там будет 10-15 градусов выше нуля. Тепло, по предварительным прогнозам, останется только на Урале".
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Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.
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