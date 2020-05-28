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Источник Правда.Ру

Гидрометцентр: нас лето встретит сильной прохладой

Россия

1 июня, с наступлением календарного лета, температура воздуха в европейской части России резко снизится. Похолодает сразу на 8-9°.

А на 2-3 дня раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь.

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

"Изменчивость погоды впечатляет. До конца текущей недели жители европейской России могут понаслаждаться теплом: там будет 20-23°. А с 1 июня столбики термометров резко спикируют вниз", — говорит Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, на нас опустится из верхних слоев атмосферы холодный арктический воздух.

"Заморозков мы пока не ждем, но температура воздуха опустится до 12-15°. И простоит несколько дней", — предупреждает синоптик.

И холодно будет не только в указанном регионе:

  • резко понизится температура в ближайшие дни в Иркутске и Красноярске — на 6° ниже климатической нормы;
  • в Новосибирске, Омске — на 2° ниже нормы.

"Резко похолодает в Якутии: вместо 25-26° там будет 10-15 градусов выше нуля. Тепло, по предварительным прогнозам, останется только на Урале".

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В Забайкалье прибыла московская команда медиков для борьбы с COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.

Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.

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В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

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МАДИ отменила штрафы за ошибки в номерах при привязке к пропуску

Россия

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) отменила уже более 3,4 тысячи штрафов водителям, которые ошиблись номером автомобиля при привязке его к пропуску.

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", — рассказал Ликсутов.

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Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Россия

Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в 2019-м средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе — уже 8400 рублей.

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Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей

Россия

Президент России Владимир Путин призвал регионы решать проблемы с отсутствием рабочих мест у россиян и назвал это приоритетной задачей.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах. Внимание к безработице должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти", — сказал глава государства.

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