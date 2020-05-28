27 мая в эфире телепрограммы "На самом деле" на Первом канале показали сюжет об избиении родителями двухлетней дочери, что и помогло следователям узнать все детали преступления.
"По предварительным данным, 8 мая 2020 года около 14 часов местного времени в частном доме поселка Дачного Омского района 27-летняя женщина нанесла своей дочери множественные удары рукой по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин", — сообщается на сайте СУ СК по Омской области.
На сайте следственного комитета сообщается об зарезанном кухонным ножом 96-летнем ветеране Великой Отечественной Войны в Омской области.
"В доме, расположенном в рабочем поселке Тевриз Омской области, родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело… задержан подозреваемый, которым оказался 65-летний местный житель", — говорится в сообщении.
По информации следствия, 6 мая к ветерану пришел гость. Мужчины поссорились, и подозреваемый нанес несколько ударов ножом ветеране войны. Пострадавший скончался.
Житель Омска умолял медиков сделать перевязку его отцу. Дежурный врач отказался оказывать помощь мужчине, поскольку у него "были другие планы". Об инциденте стало известно из видеозаписи, которую сделал местный житель.
Сотрудник, отказавшийся оказывать помощь пожилому мужчине, рекомендовал обратиться к лечащему врачу. Примечательно, что именно лечащий врач прописал пациенту две перевязки в день из-за нагноений на ноге.
Региональный Минздрав начал проводить проверку в связи с инцидентом. Администрация городской больницы №11 уже принесла извинения пациенту и его сыну.
В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.
Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.
Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.
В апреле 2019 года в полицию обратилась жена омского предпринимателя Станислава Кулешова, которому принадлежит сеть баров. Она сообщила, что ее мужа похитили неизвестные. Оперативники выяснили, что Кулешов сам инсценировал свое похищение.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в день похищения Кулешов передвигался по городу на автомобиле "Хендай-Солярис". Позже он заехал в один из городских дворов, где встретился с "похитителями", которым обещал заплатить за инсценировку похищения. Там же он пересел в автомобиль "ВАЗ-2114" черного цвета и скрылся в неизвестном направлении.
Знакомые Кулешова также обратились в полицию, но по другому поводу. Они сообщили, что
"предприниматель "кинул" их на деньги".
Всего в полицию обратились девять человек. Они смогли доказать, что Кулешов причинил им ущерб на 136 миллионов рублей.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.