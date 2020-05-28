Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Красный Крест: в мире участились нападения на медработников
Небо над Москвой сегодня затянет облаками
Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР
На Ямале начали расследование дела об обвалившемся мосте
Гидрометцентр: нас лето встретит сильной прохладой
Томские пожарные потушили огонь в "Городе"
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Австралийский ученый предупредил о вероятности вспышки "крысиной чумы"
Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия
В Южной Корее - всплеск заражений коронавирусом
Источник Правда.Ру

Родители из Омска избивали собственную двухлетнюю дочь

Россия » Сибирь » Омск

27 мая в эфире телепрограммы "На самом деле" на Первом канале показали сюжет об избиении родителями двухлетней дочери, что и помогло следователям узнать все детали преступления.

"По предварительным данным, 8 мая 2020 года около 14 часов местного времени в частном доме поселка Дачного Омского района 27-летняя женщина нанесла своей дочери множественные удары рукой по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин", — сообщается на сайте СУ СК по Омской области.

омск дети первый канал происшествия

В Омской области ветеран войны погиб от ножа

Россия » Сибирь » Омск

На сайте следственного комитета сообщается об зарезанном кухонным ножом 96-летнем ветеране Великой Отечественной Войны в Омской области.

"В доме, расположенном в рабочем поселке Тевриз Омской области, родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело… задержан подозреваемый, которым оказался 65-летний местный житель", — говорится в сообщении.

По информации следствия, 6 мая к ветерану пришел гость. Мужчины поссорились, и подозреваемый нанес несколько ударов ножом ветеране войны. Пострадавший скончался.

тервиз ветераны убийство омская область

Жителю Омска пришлось умолять врачей оказать помощь его отцу

Россия » Сибирь » Омск

Житель Омска умолял медиков сделать перевязку его отцу. Дежурный врач отказался оказывать помощь мужчине, поскольку у него "были другие планы". Об инциденте стало известно из видеозаписи, которую сделал местный житель.

Врач порекомендовал обратиться к другому доктору

Сотрудник, отказавшийся оказывать помощь пожилому мужчине, рекомендовал обратиться к лечащему врачу. Примечательно, что именно лечащий врач прописал пациенту две перевязки в день из-за нагноений на ноге.

Региональный Минздрав начал проводить проверку в связи с инцидентом. Администрация городской больницы №11 уже принесла извинения пациенту и его сыну.

отказ видео минздрав перевязка лечащий врач служебная проверка городская больница №11

В Забайкалье прибыла московская команда медиков для борьбы с COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.

Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.

чита медики минздрав забайкалье коронавирус

В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

сша twitter калифорния дональд трамп

Предприниматель из Омска инсценировал собственное похищение

Россия » Сибирь » Омск

В апреле 2019 года в полицию обратилась жена омского предпринимателя Станислава Кулешова, которому принадлежит сеть баров. Она сообщила, что ее мужа похитили неизвестные. Оперативники выяснили, что Кулешов сам инсценировал свое похищение.

"Похищенный" бизнесмен "кинул" на деньги девять человек

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в день похищения Кулешов передвигался по городу на автомобиле "Хендай-Солярис". Позже он заехал в один из городских дворов, где встретился с "похитителями", которым обещал заплатить за инсценировку похищения. Там же он пересел в автомобиль "ВАЗ-2114" черного цвета и скрылся в неизвестном направлении.

Знакомые Кулешова также обратились в полицию, но по другому поводу. Они сообщили, что

"предприниматель "кинул" их на деньги".

Всего в полицию обратились девять человек. Они смогли доказать, что Кулешов причинил им ущерб на 136 миллионов рублей.

омск полиция похищение инсценировка предприниматель станислав кулешов
Последние материалы
Красный Крест: в мире участились нападения на медработников
Небо над Москвой сегодня затянет облаками
Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР
На Ямале начали расследование дела об обвалившемся мосте
Родители из Омска избивали собственную двухлетнюю дочь
Гидрометцентр: нас лето встретит сильной прохладой
Томские пожарные потушили огонь в "Городе"
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Австралийский ученый предупредил о вероятности вспышки "крысиной чумы"
Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
Как уберечь стопы от заражения грибком
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ