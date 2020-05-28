Жителю Омска пришлось умолять врачей оказать помощь его отцу

Житель Омска умолял медиков сделать перевязку его отцу. Дежурный врач отказался оказывать помощь мужчине, поскольку у него "были другие планы". Об инциденте стало известно из видеозаписи, которую сделал местный житель.

Врач порекомендовал обратиться к другому доктору

Сотрудник, отказавшийся оказывать помощь пожилому мужчине, рекомендовал обратиться к лечащему врачу. Примечательно, что именно лечащий врач прописал пациенту две перевязки в день из-за нагноений на ноге.

Региональный Минздрав начал проводить проверку в связи с инцидентом. Администрация городской больницы №11 уже принесла извинения пациенту и его сыну.