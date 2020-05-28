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Источник Правда.Ру

Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ

Россия » Юг » Махачкала

Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

А адрес министра здравоохранения России  поступило благодарственное письмо:

© rosminzdrav.ru

Напомним, что о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане ранее сообщил Росздравнадзор. И по прямому указанию президента страны минздравом был разработан особый план борьбы с эпидемией в регионе.

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Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется

Россия » Юг » Грозный

Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.

Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".

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В Махачкале запустили производство бесплатных медицинских масок

Россия » Юг » Махачкала

На фоне распространения пандемии коронавируса из российских аптек исчезли средства индивидуальной защиты - медицинские маски.

С проблемой население в основном справляется собственными силами:

  • кто-то мастерит маски самостоятельно;
  • кто-то шьет на дому и продает;
  • кому-то удалось закупить много и теперь излишки реализуются.

В Махачкале руководство одного из районов организовало производство, и теперь эти медицинские маски будут бесплатно раздаваться горожанам.

Об этом в своем Instagram рассказал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

 

 

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Минздрав будет бороться с коронавирусом в Дагестане по особому плану

Россия » Юг » Махачкала

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать особый план по борьбе с коронавирусом нового типа в Республике Дагестан.

"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи систем здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", — заявил глава государства во время совещания с властями региона.

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В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет

Политика » Власть » Правительство

Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.

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40 дагестанских врачей умерли от коронавируса

Россия » Юг » Махачкала

В результате осложнений коронавируса скончались 40 врачей в Дагестане. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

"По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это действительно трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции, и других граждан нашей республики", — пояснил министр.

 

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