Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
А адрес министра здравоохранения России поступило благодарственное письмо:
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Напомним, что о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане ранее сообщил Росздравнадзор. И по прямому указанию президента страны минздравом был разработан особый план борьбы с эпидемией в регионе.
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Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.
Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".
На фоне распространения пандемии коронавируса из российских аптек исчезли средства индивидуальной защиты - медицинские маски.
С проблемой население в основном справляется собственными силами:
В Махачкале руководство одного из районов организовало производство, и теперь эти медицинские маски будут бесплатно раздаваться горожанам.
Об этом в своем Instagram рассказал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать особый план по борьбе с коронавирусом нового типа в Республике Дагестан.
"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи систем здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", — заявил глава государства во время совещания с властями региона.
Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.
В результате осложнений коронавируса скончались 40 врачей в Дагестане. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
"По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это действительно трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции, и других граждан нашей республики", — пояснил министр.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.