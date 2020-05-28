В Махачкале запустили производство бесплатных медицинских масок

На фоне распространения пандемии коронавируса из российских аптек исчезли средства индивидуальной защиты - медицинские маски.

С проблемой население в основном справляется собственными силами:

кто-то мастерит маски самостоятельно;

кто-то шьет на дому и продает;

кому-то удалось закупить много и теперь излишки реализуются.

В Махачкале руководство одного из районов организовало производство, и теперь эти медицинские маски будут бесплатно раздаваться горожанам.

Об этом в своем Instagram рассказал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.