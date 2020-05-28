Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.
Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".
"Мы начали постепенный переход к привычному образу жизни, однако меры предосторожности в виде режима самоизоляции пока будем сохранять",- говорит Кадыров.
На сегодняшний день
Как отчитались в ходе совещания главы региональных ведомств, в регионе
Рассказывая об итогах проведенного совещания,Кадыров особо отметил, что в республике разрешено играть свадьбы:
"Правда, пока остаётся ограничение на количество гостей. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова проявил инициативу — малоимущие получат деньги на внесение выкупа за невесту".
Завершая разговор,глава республики подчеркнул, что
борьба с коронавирусом требует полной самоотдачи от всех задействованных лиц. Поэтому мы должны забыть об отдыхе и покое на период пандемии. Ведь цена вопроса исключительно велика — жизнь и здоровье людей!
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.
Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.
Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров здоров и находится на посту.
Об этом он лично сообщил на своем Тelegram-канале:
Напомним, что неделю назад в СМИ появлялась так и не подтвержденная официально информация о том, что Кадыров заразился коронавирусом и проходит лечение в Москве.
Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в регионе.
"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", — написал глава республики в своем Telegram-канале и прикрепил фото.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.