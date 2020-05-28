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Источник Правда.Ру

Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется

Россия » Юг » Грозный

Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.

Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".

"Мы начали постепенный переход к привычному образу жизни, однако меры предосторожности в виде режима самоизоляции пока будем сохранять",- говорит Кадыров.

Ситуация в Чечне

На сегодняшний день

  • выявлено 1133 случаев заражения;
  • летальных исходов — 13;
  • выписано из больниц 690 пациентов.

Как отчитались в ходе совещания главы региональных ведомств, в регионе

  • реализуются 32 меры поддержки экономики и населения,
  • все президентские выплаты медикам осуществлены;
  • тем, категориям работников, которые не вошли в федеральный список, помощь оказывается из регионального бюджета — на это выделено 20 млн рублей;
  • роздано свыше 1 млн продуктовых наборов;
  • система здравоохранения получила от РОФ 42 кареты скорой помощи;
  • более миллиона масок бесплатно роздано населению;⠀
  • работа над нацпроектами продолжается, уже освоено 16,7 % выделенных на них средств;
  • в больницах есть все необходимое: оборудование, лекарства и СИЗы;
  • возобновлен регулярный авиарейс по маршруту "Москва-Грозный".

Рассказывая об итогах проведенного совещания,Кадыров особо отметил, что в республике разрешено играть свадьбы:

"Правда, пока остаётся ограничение на количество гостей. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова проявил инициативу — малоимущие получат деньги на внесение выкупа за невесту".

Завершая разговор,глава республики подчеркнул, что 

борьба с коронавирусом требует полной самоотдачи от всех задействованных лиц. Поэтому мы должны забыть об отдыхе и покое на период пандемии. Ведь цена вопроса исключительно велика — жизнь и здоровье людей!

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Кадыров поручил уволить медиков, которые жаловались на дефицит масок

Россия » Юг » Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.

Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.

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В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет

Политика » Власть » Правительство

Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.

минздрав статистика коронавирус

Рамзан Кадыров: Я здоров

Россия » Юг » Грозный

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров здоров и находится на посту.

Об этом он лично сообщил на своем Тelegram-канале:

Напомним, что неделю назад в СМИ появлялась так и не подтвержденная официально информация о том, что Кадыров заразился коронавирусом и проходит лечение в Москве.

рамзан кадыров

Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ

Россия » Юг » Махачкала

Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

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Кадыров лично провел совещание оперативного штаба

Россия » Юг » Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в регионе.

"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", — написал глава республики в своем Telegram-канале и прикрепил фото.

совещание рамзан кадыров оперативный штаб
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