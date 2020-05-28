Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется

Первое после окончания месяца Рамадан заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19 прошло в Чеченской республике. Проводил его лично Рамзан Кадыров.

Как рассказал Рамзан Кадыров, эпидемиологическая ситуация в регионе "нормализуется".

"Мы начали постепенный переход к привычному образу жизни, однако меры предосторожности в виде режима самоизоляции пока будем сохранять",- говорит Кадыров.

Ситуация в Чечне

На сегодняшний день

выявлено 1133 случаев заражения;

летальных исходов — 13;

выписано из больниц 690 пациентов.

Как отчитались в ходе совещания главы региональных ведомств, в регионе

реализуются 32 меры поддержки экономики и населения,

все президентские выплаты медикам осуществлены;

тем, категориям работников, которые не вошли в федеральный список, помощь оказывается из регионального бюджета — на это выделено 20 млн рублей;

роздано свыше 1 млн продуктовых наборов;

система здравоохранения получила от РОФ 42 кареты скорой помощи;

более миллиона масок бесплатно роздано населению;⠀

работа над нацпроектами продолжается, уже освоено 16,7 % выделенных на них средств;

в больницах есть все необходимое: оборудование, лекарства и СИЗы;

возобновлен регулярный авиарейс по маршруту "Москва-Грозный".

Рассказывая об итогах проведенного совещания,Кадыров особо отметил, что в республике разрешено играть свадьбы:

"Правда, пока остаётся ограничение на количество гостей. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова проявил инициативу — малоимущие получат деньги на внесение выкупа за невесту".

Завершая разговор,глава республики подчеркнул, что