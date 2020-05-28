Рамзан Кадыров: Я здоров

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров здоров и находится на посту.
Об этом он лично сообщил на своем Тelegram-канале:
Напомним, что неделю назад в СМИ появлялась так и не подтвержденная официально информация о том, что Кадыров заразился коронавирусом и проходит лечение в Москве.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.
Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.
По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.
Власти Чечни еще не приняли решение о снятии ограничительных мер. Поэтому все, что действовало в регионе до 12 мая, остается в силе.
Об этом заявил представитель оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Чеченской Республике по СМИ Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию, что с сегодняшнего дня по всей России отменяют введенные меры безопасности. Представитель оперштаба подчеркнул, что для ситуации в Чечне эта информация не соответствует действительности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в регионе.
"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", — написал глава республики в своем Telegram-канале и прикрепил фото.
В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.
Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.