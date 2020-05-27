Президент России Владимир Путин призвал регионы решать проблемы с отсутствием рабочих мест у россиян и назвал это приоритетной задачей.
"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах. Внимание к безработице должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти", — сказал глава государства.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать условия для развития туризма внутри России для того, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции из других стран.
"Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны — они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. Нам привезли этот вирус из Европы", — выступил спикер Госдумы на пленарном заседании.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.
Так, в 2019-м средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе — уже 8400 рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) отменила уже более 3,4 тысячи штрафов водителям, которые ошиблись номером автомобиля при привязке его к пропуску.
"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", — рассказал Ликсутов.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.