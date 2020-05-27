Прокуратура Екатеринбурга сообщила о возбуждении уголовного дела после выявления нарушений санитарно-эпидемиологических правил и заражения сотрудников коронавирусом на одном из складов магазина "Красное & Белое".
"Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль", — говорится в сообщении.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Екатеринбургская епархия запретила местному священнику проводить служения, а также лишила права носить наперсный крест за публичные выступления с призывами нарушать режим самоизоляцию.
"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившего Указ Правящего Архиерея…, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.
По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — пояснил представитель МВД.
В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили агентству РИА "Новости" о том, что следователи приступили к проверке обстоятельств смерти гвинейской студентки в общежитии Екатеринбурга.
"Органами СК РФ проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СУ СК.
По данным Уральского федерального университета, вчера вечером в общежитии учебного заведения стало известно о смерти студентки из Гвинеи.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.