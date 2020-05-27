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Источник Правда.Ру

Сочинская река Херота приобретет новое название

Россия » Юг

Депутаты решили переименовать популярную у туристов реку в Адлерском районе Сочи. Херота примет свое историческое название — Хорота.

"Все эти запросы в городское собрание Сочи стали поводом для подготовки письма в Российский государственный военно-исторический архив, который в официальном ответе и внес окончательную ясность… Теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", — говорится в сообщении.

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В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку

Россия » Юг

Издание "Югополис" сообщило о жителе Анапы, который убил своих соседей из-за громкой музыки.

По версии следствия, обвиняемый, устав от громкой музыки, отправился к соседям, чтобы пожаловаться на шум. Между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый застрелил соседей — отца и сына.

Суд обвинил мужчину в превышении обороны и приговорил к двум годам исправительных работ.

Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

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РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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В Краснодарском крае изменится график работы МФЦ

Россия » Юг

В Краснодарском крае изменили правила работы МФЦ. С 25 мая многофункциональные центры будут работать с 9:00 до 18:00.

Известно, что предварительную запись отменят и граждан будут принимать в порядке живой очереди.

Посетители обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра, а также иметь маски.

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Беглец из сочинского обсерватора решил стать спортивным блогером

Россия » Юг

Молодой человек выбежал из дверей обсерватора, а потом снова вернулся. Шутнику выписали штраф на 15 тысяч рублей и арестовали на трое суток. Видеозапись с этим происшествием разлетелась по интернету.

После своего освобождения парень рассказал о своей популярности и решил начать карьеру блогера.

"Видео стало вирусным. Многие меня поздравляют, что все обошлось. Возможно, теперь я буду продвигать свой спортивный блог", — сказал нарушитель порядка.

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