Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.
"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.
По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных, уже свободны.
"Слава Богу, мы говорили с Вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что жителям столицы с 1 июня разрешат прогулки по городу. Известно, что такие меры будут приняты в тестовом режиме и по определенному графику.
"Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", — сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.
Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.
"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.