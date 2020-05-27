Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.

"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.