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Источник Правда.Ру

В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы

Россия » Центр » Москва

Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.

"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных, уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с Вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета

Россия » Центр » Москва

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.

"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.

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Москвичам позволят гулять с 1 июня по графику

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что жителям столицы с 1 июня разрешат прогулки по городу. Известно, что такие меры будут приняты в тестовом режиме и по определенному графику.

"Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", — сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

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Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

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