Мэр Москвы рассказал о снятии некоторых ограничений

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентами. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.