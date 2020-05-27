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Источник Правда.Ру

Калининградский зоопарк показывает жирафов и львов в прямом эфире

Россия » Северо-Запад » Калининград

В пресс-службе калининградского зоопарка сообщили журналистам о том, что на YouTube-канале зоопарка запустили круглосуточную трансляцию вольеров со львами и жирафами.

"Теперь можно наблюдать за жизнью двух зверосемейств круглосуточно. Мы запустили канал с онлайн-трансляциями из вольеров жирафов и африканских львов. Попасть на Youtube-канал "Калининградский зоопарк онлайн" можно, кликнув по значку онлайн трансляции в шапке официального сайта зоопарка kldzoo.ru", — сообщила пресс-служба зоопарка.

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В Калининградской области 350 медиков отказались выходить на работу

Россия » Северо-Запад » Калининград

В общей сложности около 350 медиков отказались выходить на работу в Калининградской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории встали и вышли", — пояснил чиновник.

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Столичных врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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В Калининграде удалось спасти ребенка после падения в люк

Россия » Северо-Запад » Калининград

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили о спасении ребенка, который впал в кому при падении в люк вместе с матерью.

Как стало известно, выходя из продуктового магазина, женщина споткнулась и вместе с ребенком провалилась в открытый канализационный люк. После чего матери удалось самостоятельно выбраться и попросить о помощи.

"Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку", — рассказали в правительстве.

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Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.

Об этом сообщил Александр Кравченко, глава регионального минздрава.

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