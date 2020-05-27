В пресс-службе калининградского зоопарка сообщили журналистам о том, что на YouTube-канале зоопарка запустили круглосуточную трансляцию вольеров со львами и жирафами.
"Теперь можно наблюдать за жизнью двух зверосемейств круглосуточно. Мы запустили канал с онлайн-трансляциями из вольеров жирафов и африканских львов. Попасть на Youtube-канал "Калининградский зоопарк онлайн" можно, кликнув по значку онлайн трансляции в шапке официального сайта зоопарка kldzoo.ru", — сообщила пресс-служба зоопарка.
В общей сложности около 350 медиков отказались выходить на работу в Калининградской области.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории встали и вышли", — пояснил чиновник.
Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили о спасении ребенка, который впал в кому при падении в люк вместе с матерью.
Как стало известно, выходя из продуктового магазина, женщина споткнулась и вместе с ребенком провалилась в открытый канализационный люк. После чего матери удалось самостоятельно выбраться и попросить о помощи.
"Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку", — рассказали в правительстве.
Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Об этом сообщил Александр Кравченко, глава регионального минздрава.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.