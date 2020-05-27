В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали агентству РИА "Новости" о том, что запаса масок и перчаток хватит на два месяца.
"На сегодняшний день на складе порядка 400 тысяч защитных костюмов, которых хватит на 37 дней, 633 тысячи респираторов — на 70 дней, 111 тысяч защитных очков — на 28 дней, 400 тысяч пар бахил — на 36 дней, также достаточно перчаток, их хватит еще на два месяца", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что учет средств индивидуальной защиты ведется очень строго.
Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.
Пресс-служба областного главка МЧС России сообщила о спасении собаки, которая не могла самостоятельно выбраться из реки.
"Спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминска", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, тонущую собаку заметили дети.
Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.