Пресс-служба областного главка МЧС России сообщила о спасении собаки, которая не могла самостоятельно выбраться из реки.
"Спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминска", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, тонущую собаку заметили дети.
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Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.
"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.
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