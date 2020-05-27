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Источник Правда.Ру

Спасатели МЧС вытащили собаку из реки в Наро-Фоминске

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба областного главка МЧС России сообщила о спасении собаки, которая не могла самостоятельно выбраться из реки.

"Спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминска", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тонущую собаку заметили дети.

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В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.

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Аэропорт Внуково приступил к снятию ограничений

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.

"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.

Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.

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Москвичей бесплатно проверят на коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

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Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Россия

Сервис для путешественников "Biletix" сообщил о то, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в прошлом году средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе уже 8400 рублей.

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Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

Россия » Центр » Москва

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

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Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

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