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Источник Правда.Ру

Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

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Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

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Статистика за сутки: в России 8338 новых случаев коронавируса

Россия

Еще 8338 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за последние сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что у 40% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания. За сутки от болезни скончались 161 человек. Днем ранее жертв было 174. Всего же с начала эпидемии в России вирус унес жизни 3968 пациентов.

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Новая ракета "Бронебойщик" поступит в РА в 2021 году

Россия

Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2021 года в Российскую Армию начнутся поставки авиационных ракет "Бронебойщик".

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы, и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", — сказал Кочкин.

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Новые случаи COVID-19 есть во всех регионах России

Россия

В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.

россия регионы коронавирус

У жительницы Иркутска изъяли четыре килограмма таблеток для похудения

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.

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