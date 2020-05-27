Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.