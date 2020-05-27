В Санкт-Петербурге пропали уличные работы Покраса Лампаса

Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.

"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.

Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.