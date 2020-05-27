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Источник Правда.Ру

В Петербурге произошло обрушение балконов жилого дома

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.

"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.

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Москвичей бесплатно проверят на коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

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Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

Россия » Центр » Москва

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

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В Санкт-Петербурге обрушились сразу несколько балконов на жилом доме

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга обрушились сразу четыре балкона. Момент обрушения зафиксировали камеры наблюдения на соседних домах.

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3-6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", — сообщили в главном управлении МЧС России по городу.

При обрушении балконов никто не пострадал.

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В Санкт-Петербурге День города пройдет без салюта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города, однако традиционного салюта не предвидится.

Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.

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В Санкт-Петербурге пропали уличные работы Покраса Лампаса

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.

"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.

Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.

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