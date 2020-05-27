На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.
"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.
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На жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга обрушились сразу четыре балкона. Момент обрушения зафиксировали камеры наблюдения на соседних домах.
"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3-6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", — сообщили в главном управлении МЧС России по городу.
При обрушении балконов никто не пострадал.
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