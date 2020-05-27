Москвичей бесплатно проверят на коронавирус

Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщает оперативный штаб, бесплатное тестирование стартовало 27 мая.

"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли, вырабатывается ли иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией", — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сдать кровь на анализ можно в 30 клиниках Москвы с 8 утра до 8 вечера. Требуется предварительная запись, которая ведется дистанционно. Ежедневно медики будут тестировать до пяти тысяч человек.

При себе москвичам нужно иметь полис ОМС и паспорт. Раньше указанного в электронной записи времени приходить не нужно, чтобы не создавать очередь и не нарушать режим социальной дистанции. Результаты появятся через несколько дней в электронной медкарте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве за сутки выявили 2140 новых коронавирусных больных. 73 человека скончалось, 5839 москвичей выздоровели.