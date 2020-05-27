Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Грузия не планирует открывать небо для России
Матвиенко и Беглов возложили цветы к памятнику основателя Петербурга
Дарья Касаткина: "Русским футболистам точно переплачивают"
Старейший боевой корабль ВМФ России станет музеем
Меньше половины американцев будут прививаться от коронавируса
Куклачев: Кошки были одомашнены при первобытно-общинном строе
Военные развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе
В Петербурге ведутся работы по строительству квартала "Невская Ратуша"
Источник Правда.Ру

Москвичей бесплатно проверят на коронавирус

Россия » Центр » Москва

Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщает оперативный штаб, бесплатное тестирование стартовало 27 мая.

"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли, вырабатывается ли иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией", — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сдать кровь на анализ можно в 30 клиниках Москвы с 8 утра до 8 вечера. Требуется предварительная запись, которая ведется дистанционно. Ежедневно медики будут тестировать до пяти тысяч человек.

При себе москвичам нужно иметь полис ОМС и паспорт. Раньше указанного в электронной записи времени приходить не нужно, чтобы не создавать очередь и не нарушать режим социальной дистанции. Результаты появятся через несколько дней в электронной медкарте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве за сутки выявили 2140 новых коронавирусных больных. 73 человека скончалось, 5839 москвичей выздоровели.

тест москва коронавирус сергей собянин анастасия ракова

Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

украина черкассы денис цыпин владимир зеленский анатолий бондаренко

Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

головной мозг археологические находки

Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

Россия » Центр » Москва

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

москва коронавирус возраст пациентов

Аэропорт Внуково приступил к снятию ограничений

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.

"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.

Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.

москва внуково аэропорт ограничения коронавирус

Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Россия » Центр » Москва

Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.

москва коронавирус
Последние материалы
Меньше половины американцев будут прививаться от коронавируса
Куклачев: Кошки были одомашнены при первобытно-общинном строе
Военные развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе
В Петербурге ведутся работы по строительству квартала "Невская Ратуша"
В Таиланде сотрудник радиостанции застрелил трех человек
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Москвичей бесплатно проверят на коронавирус
Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет
У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме
В Херсонской области загорелось здание прокуратуры
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Василий Амирджанов COVID-паранойя с изоляцией в морге Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Политолог Леонид Крутаков: нужно возрождать советскую школу
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Не пора ли распускать ЕАЭС?
США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ