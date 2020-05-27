Жители Москвы, которые желают проверить себя на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это совершенно бесплатно. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщает оперативный штаб, бесплатное тестирование стартовало 27 мая.
"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли, вырабатывается ли иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией", — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сдать кровь на анализ можно в 30 клиниках Москвы с 8 утра до 8 вечера. Требуется предварительная запись, которая ведется дистанционно. Ежедневно медики будут тестировать до пяти тысяч человек.
При себе москвичам нужно иметь полис ОМС и паспорт. Раньше указанного в электронной записи времени приходить не нужно, чтобы не создавать очередь и не нарушать режим социальной дистанции. Результаты появятся через несколько дней в электронной медкарте.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве за сутки выявили 2140 новых коронавирусных больных. 73 человека скончалось, 5839 москвичей выздоровели.
Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.
По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.
У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.
Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.
Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.
"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.
Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.
Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.