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Источник Правда.Ру

Новая ракета "Бронебойщик" поступит в РА в 2021 году

Россия

Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2021 года в Российскую Армию начнутся поставки авиационных ракет "Бронебойщик".

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы, и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", — сказал Кочкин.

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Статистика за сутки: в России 8338 новых случаев коронавируса

Россия

Еще 8338 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за последние сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что у 40% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания. За сутки от болезни скончались 161 человек. Днем ранее жертв было 174. Всего же с начала эпидемии в России вирус унес жизни 3968 пациентов.

россия коронавирус статистика за сутки

Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

пожар прокуратура херсонская область

Новые случаи COVID-19 есть во всех регионах России

Россия

В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.

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Новая бомба "Дрель" будет поставляться в ВС России с 2022 года

Россия

Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".

"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.

армия дрель бомба техмаш александр кочкин
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